Липчане испугались за жизнь собаки, запертой в машине

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:30:48+03:00

Мужчина из Липецка подобрал животное на улице и, чтобы не оставлять его одного в квартире, уводил в машину

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Накануне, 20 января, в соцсетях появился пост, в котором сообщили, что в микрорайоне "Елецкий" в Липецке в "ГАЗели" заперли собаку. По словам автора, машина была припаркована у дома №7 по улице Осканова. Из нее доносился жалобный собачий вой.

Неравнодушные липчане не смогли пройти мимо. Они вызвали полицию, пытались определить хозяина транспорта. Одна из женщин даже написала заявление в органы. Пока продолжалась шумиха, кто-то открыл дверцу машины и выпустил животное. Внутри находилась миска с кормом, вода и подстилка. Но на этом история не закончилась.

Оказалось, что в "ГАЗели" держали собаку Нотку, которая пропала несколько недель назад. Хозяевам четвероногого позвонил владелец фургона и сообщил, что подобрал животное на мойке на Московской. Он держал ее в квартире, а утром уводил в машину, так как дома никого не оставалось.

- Видно, что он ее кормил, она сытая, - написала в соцсетях хозяйка вернувшейся домой "потеряшки" Ольга. - Он хотел ее увезти к себе в деревню. Никаких объявлений в соцсетях он не видел. Очень просил, чтобы его не считали вором. Спасибо всем!

ИСТОЧНИК KP.RU