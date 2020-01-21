Липчанин попал в ДТП на угнанной иномарке и скрылся с места аварии

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:06:57+03:00

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Угон раскрыли в Липецке в минувший понедельник, 20 января. «Форд Фокус» попал у 69-летней пенсионерки. Женщина рассказала, что 18 января на машине ездил ее сожитель по доверенности. Приятель гостил у друзей, где остался ночевать, машину припарковал у дома на улице Адмирала Макарова. Но утром машины на парковке уже не было.

После заявления в полицию, угнанный форд остановили сотрудники ДПС в Грязинском районе. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, за рулем был 32-летний житель Липецка – именно он причастен к угону. Более того, угонщик успел попасть в ДТП и скрыться с места происшествия.

Он уже во всем сознался и рассказал, что забрал ключи у спящего знакомого, чтобы покататься по городу. За «Невыполнение обязанностей в связи с ДТП» мужчину отправили в изолятор на 10 суток. Кроме этого возбудили уголовное дело по 166 статье УК – угон.

ИСТОЧНИК KP.RU