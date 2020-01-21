2020-01-21T12:34:30+03:00
Происшествия

Буйный липчанин с ножом разгромил алкогольный отдел в магазине Тулы

33-летний мужчина бил по бутылкам ножом
Лия МУРАДЬЯН
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Мужчину задержали силовикиМужчину задержали силовикиФото: Лия МУРАДЬЯН
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Необычный инцидент с участием жителя Липецка произошел в Туле. Там неадекватный мужчина ворвался в магазин и напал с ножом на бутылки алкоголя. Посетитель громил прилавки с алкоголем и был по бутылкам ножом. Перепуганные сотрудники супермаркета нажали «тревожную кнопку».

По тревоге на место выехали сотрудники Росгвардии и задержали буйного посетителя. Как сообщает «Тульская пресса», неадекватным покупателем оказался 33-летний житель Липецка.

Мужчину передали сотрудникам полиции, которым теперь предстоит выяснить, почему мужчина решил напасть на бутылки с ножом. Руководство магазина подсчитывает сумму ущерба от «поножовщины». Возбудят ли уголовное дело и по какой статье, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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