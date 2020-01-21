21 Янв. 2020 2020-01-21T17:04:38+03:00

Под Липецком у поселка Новая Жизнь стартовала реконструкция моста Фото: С сайта администрации Липецкой области

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Под Липецком у поселка Новая Жизнь началась реконструкция моста. Речь идет об участке на автодороге Липецк-Грязи-Песковатка. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, там вырубили поросль, подготовили рабочую площадку. Активные работы стартуют в эту субботу, 25 января. А пока подрядная организация приступает к забивке свай.

На автодороге перекроют одну полосу - там организуют реверсивное движение. Через 3 недели ее обещают открыть обратно. Во время ремонта автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные пути. Например, объезжать участок через дамбу Матырского водохранилища или через "Восточный обход промзоны Липецка". Кстати, на участке ограничат движение грузового транспорта.

Также изменится схема движения междугородних автобусов, которые следуют из областного центра через Грязи. Так, автобусы №553 "Липецк - Плавица", № 559 "Липецк - Добринка", № 600 "Добринка - Липецк", № 590 "Грязи – Елец" отправятся по маршруту: автовокзал Липецк - проспект Победы - памятник Танкистам - Октябрьский мост - автодорога "Обход ЛТЗ" - автодорога "Восточный обход промзоны Липецк" - автодорга Липецк-Грязи.

Кроме того, увеличится время в пути пригородных автобусов. Это коснется маршрутов №106 "Липецк - Грязи", № 112 "Липецк - Казинка", № 106, 407 "Грязи - Липецк", № 592 "Липецк - Грязи - Березняговка", № 407 "Грязи – Липецк", № 407 "Липецк - Грязи", № 407 "Липецк - Грязи". Схема движения останется прежней.

Реконструкция путепровода проводится в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В ходе ремонта будет построен мост с подходами общей протяженностью 635 метров. Протяженность самого моста - 80 метров. Ширина проезжей части - 9 метров. Существующий путепровод реконструируют, движение из Грязей в Липецк пустят по новому строению. Работы завершатся в конце этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU