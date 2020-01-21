3000 пачек поддельных сигарет нашли в магазинах Липецка

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:22:59+03:00

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В Липецке раскрыли банду, которая сбывала крупные партии поддельных сигарет. Продукцию развозили по торговым точкам и продавали потребителям. Табачную продукцию различного наименования с поддельными акцизными марками выявили во время обысков в нескольких торговых точках города.

Крупная партия поддельных сигарет в Липецке.Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области

Всего сотрудники управления экономической безопасности изъяли из незаконного оборота более 3000 пачек сигарет на сумму более 300 000 рублей. Вышли на организаторов незаконной продажи контрафакта – речь идет о группе лиц.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, уголовное дело возбудили по части 6 статьи 171.1 УК – производство, приобретение, хранение и сбыт. Виновным грозит максимум до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU