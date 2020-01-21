2020-01-21T17:30:51+03:00
Общество

На публичных слушаниях в Липецке обсудят изменения в Устав города

Инициативная группа предложила сократить число мест в Липецком горсовете, а также добавить в документ новые статьи
Юлия КЛЮЕВА
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На публичных слушаниях в Липецке обсудят изменения в Устав городаНа публичных слушаниях в Липецке обсудят изменения в Устав городаФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В этот вторник, 21 января, в Липецке состоялось заседание постоянной комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике. Депутаты горсовета рассмотрели вопрос о назначении публичных слушаний по проекту "О внесении изменений в Устав городского округа города Липецк Липецкой области РФ".

Как сообщили в пресс-службе мэрии, инициативная группа предложила сократить число мест в Липецком горсовете с 48 до 36, убрать смешанную систему формирования горсовета. Они также предложили новую редакцию 11 статей и поправки еще в 10 статей документа. Статью о фракциях в горсовете рекомендовали исключить, а добавить 2 новые статьи "Процедура отзыва депутата городского Совета, главы города" и "Молодежный парламент Липецка".

По словам юристов мэрии, большую часть поправок требует действующее законодательство. Контролирующие органы дали положительные заключения. В горсовете решили обсудить с липчанами изменения в Устав города. Публичные слушания пройдут 13 февраля в большом зале администрации Липецка - улица Советская, 5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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