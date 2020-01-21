Сильный ветер ожидается в Липецке ночью

21 Янв. 2020 2020-01-21T18:09:46+03:00

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Спасатели предупреждают липчан о резком усилении западного ветра. Ожидается, что порывы могут достигать 15-17 м/с. Резкое ухудшение погоды прогнозируют в ближайшие часы, также опасное явление сохранится и ночью 22 января.

В связи с усилением ветра МЧС просит липчан соблюдать меры безопасности. Нельзя прятаться от ветра около стен домов, за остановками, рекламными щитами, под деревьями или на стройке. Также смертельно опасно во время сильного ветра стоять под проводами.

Жителям заранее нудно проверить состояние проводки и отопительных печей в доме. При скачках напряжения стоит выдернуть из розеток все приборы. В случае ЧП сразу звонить в службы спасения: 01 или 101. Также в МЧС регион круглосуточно работают телефоны доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.

ИСТОЧНИК KP.RU