В Липецке стала дешевле свинина и подорожала гречка

21 Янв. 2020 2020-01-21T19:10:17+03:00

Как изменились цены на продукты в конце 2019 года Фото: Лия МУРАДЬЯН

Как изменились цены на продукты в конце 2019 года

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По данным управления потребительского рынка, цены на социально значимые продукты в Липецкой области на конец 2019 года оставались стабильными. В декабре в регионе подешевели 8 наименований продуктов: свинина (225.19 р), куры (124.4 р), молоко (52.63 р), сахар (26.49 р), соль (10.39 р), рис, пшено (53.41 р) и морковь (17.3 р). Цена на хлеб не изменилась (37.71 р).

При этом существенно подорожала гречневая крупа – на 7.21% (49.53 р). Еще больше куриные яйца – 8.48% (54.76 р). Несмотря на то, что охлажденные и мороженные куры дешевеют, рост цен на яйца объясняют повышением отпускных цен производителей.

В целом уровень цен на социально значимые продукты в Липецкой области остается ниже среднего по России и ЦФО. Так в регионе в декабре были самые низкие цены по ЦФО на подсолнечное масло (85.74), куриные яйца и хлеб.

ИСТОЧНИК KP.RU