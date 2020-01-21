Уроженец Липецка возглавил Минюст РФ

21 Янв. 2020 2020-01-21T22:10:39+03:00

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Премьер-министр Михаил Мишустин представил Владимиру Путину новый состав кабмина. По информации с сайта Правительства, министром юстиции Российской Федерации стал уроженец Липецка Константин Чуйченко. Соответствующий указ президент России подписал в этот вторник, 21 января.

Константин Чуйченко родился в Липецке 12 июля 1965 года. После его семья переехала в Ленинград. В 1987 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. Кстати, как сообщает "КП", учился Чуйченко в одной группе с Дмитрием Медведевым. Свою карьеру начал в ленинградской прокуратуре - работал стажером, затем следователем. Служил офицером в органах безопасности. В 1992 году стал исполнительныйм директором АО "Интерюраудит де Фариа и Т". Потом перешел в "Газпром". До 2008-го возглавлял юридический департамент и был членом правления. с 2008 по 2018 годы - помощником президента, начальником Контрольного управления администрации президента. В мае 2018 года назначен зампредом правительства.

Женат, есть дети - трое дочерей.

ИСТОЧНИК KP.RU