В Липецке за сутки сгорели две легковушки и один грузовик

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:53:29+03:00

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Спасатели обеспокоены участившимися случаями автопожаров в Липецке. По данным городского управления по делам ГО и ЧС Липецка, за одни только сутки в городе сгорели два легковых автомобиля и один грузовой. Полуприцеп «Krone SD» загорелся вечером 20 января на улице Катукова на территории млкомбината. В пожаре сгорел рефрижератор фургона. По информации спасателей, вероятная причина пожара – короткое замыкание.

Ночью 21 января около 2.30 на улице Кривенкова загорелся внедорожник «Мицубиси Аутлендер», а через 15 минут у дома №92 на проспекте Победы начала полыхать «Лада Ларгус». В обоих случаях сгорели двигатели и салон. В причине этих пожаров разбирается полиция.

Как сообщили в пресс-службе ГО и ЧС, в 2019 году в Липецке сгорели более 80 машин – от бюджетных отечественных до иномарок премиум класса. В этом году машины начали гореть со 2 января. Причинами большинства пожаров стали месть и хулиганство. Спасатели рекомендуют автолюбителям оставлять машины в гараже или на охраняемых стоянках и ставить камеры на парковках во дворах.

ИСТОЧНИК KP.RU