2020-01-22T09:53:29+03:00
Происшествия

В Липецке за сутки сгорели две легковушки и один грузовик

«Мицубиси» и «Ладу» сожгли с разницей в 15 минут
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Спасатели обеспокоены участившимися случаями автопожаров в Липецке. По данным городского управления по делам ГО и ЧС Липецка, за одни только сутки в городе сгорели два легковых автомобиля и один грузовой. Полуприцеп «Krone SD» загорелся вечером 20 января на улице Катукова на территории млкомбината. В пожаре сгорел рефрижератор фургона. По информации спасателей, вероятная причина пожара – короткое замыкание.

Ночью 21 января около 2.30 на улице Кривенкова загорелся внедорожник «Мицубиси Аутлендер», а через 15 минут у дома №92 на проспекте Победы начала полыхать «Лада Ларгус». В обоих случаях сгорели двигатели и салон. В причине этих пожаров разбирается полиция.

Как сообщили в пресс-службе ГО и ЧС, в 2019 году в Липецке сгорели более 80 машин – от бюджетных отечественных до иномарок премиум класса. В этом году машины начали гореть со 2 января. Причинами большинства пожаров стали месть и хулиганство. Спасатели рекомендуют автолюбителям оставлять машины в гараже или на охраняемых стоянках и ставить камеры на парковках во дворах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во время визита президента в Липецкую область, Голикова вручила семьям из районов сертификаты на соцконтракт
Более 545 тысяч клиентов оформили потребительские кредиты в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк в 2019 году
Владимир Путин посетил детскую поликлинику в Липецкой области
Липчан приглашают поучаствовать в акциях, посвященных 75-летию Великой Победы
Бывший мэр Липецка об уголовном деле о превышении полномочий: «может это кому-то надо»
Ущерб от потопа в школе №47 Липецка оценили почти в 2 млн рублей
В Липецке полиция проверяет торговые точки со «снюсами»
В Липецке за день сбили двоих пешеходов – в одном случае водитель сбежал
В Липецке за сутки сгорели две легковушки и один грузовик
Уроженец Липецка возглавил Минюст РФ
В Липецке стала дешевле свинина и подорожала гречка
Сильный ветер ожидается в Липецке ночью
На публичных слушаниях в Липецке обсудят изменения в Устав города
3000 пачек поддельных сигарет нашли в магазинах Липецка
Под Липецком у поселка Новая Жизнь стартовала реконструкция моста
Игорь Артамонов: «Знание современных технологий - это прямой путь к востребованности и трудоустройству»
Игорь Артамонов: «Новые меры соцподдержки помогут улучшить жизнь людей»
Владимир Путин приедет в Липецкую область в среду
Буйный липчанин с ножом разгромил алкогольный отдел в магазине Тулы
Липчанин попал в ДТП на угнанной иномарке и скрылся с места аварии