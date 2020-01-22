В Липецке за день сбили двоих пешеходов – в одном случае водитель сбежал

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:42:17+03:00

За день в Липецке сбили двоих пешеходов Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За сутки на дорогах региона в 6 ДТП пострадали 6 человек [видео]

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ДТП с участием пешехода случилось во вторник днем, 21 января, на улице Гагарина в Липецке. Около 14.30 на пешеходном переходе неизвестный водитель сбил 60-летнюю женщину. Водитель тут же уехал, бросив сбитую пенсионерку на дороге.

К счастью, обошлось без тяжелых увечий – женщину вскоре отправили домой. А нарушителя вычислили и задержали автоинспекторы. По данным пресс-службы ГИБДД области, им оказался 52-летний мужчина за рулем «Нивы».

ДТП на пешеходном переходе на улице Гагарина .vk.com/myregion48

Еще одного человека сбили там же на Гагарина, но уже вне пешеходного перехода. 23-летнйи парень попал под колеса «Матиза», за рулем которого был 36-летний водитель. Парню оказали помощь и отпустили.

В тот же день в Усмани на пересечении улиц К. Маркса и Исполатова столкнулись «Пежо» и «Тойота». В ДТП пострадал 40-летнйи водитель первого авто – его увезли в больницу.

Всего за сутки на дорогах региона в 6 ДТП пострадали 6 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU