В Липецке полиция проверяет торговые точки со «снюсами»

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:24:47+03:00

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В Липецке продолжают проверять торговые точки с опасными для здоровья некурительными табачными смесями – «снюсами». Очередная проверка наркоконтроля полиции с участием таможенной службы и Роспотербнадзора прошла в 15 микрорайоне города.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, продавцы отнеслись к рейдам с пониманием – показывали нужные документы и отвечали на все вопросы. По итогу проверки «снюсов» в микрорайоне не нашли.

По данным полиции, всего с ноября 2019 года в Липецке, Ельце, а также в Грязинском, Лев–Толстовском, Лебедянском и Липецком районах полицейские провели 54 рейда, по итогу из 21 торговой точки с табаком изъяли 267 смесей.

По данным Роспотербнадзора, безопасность «снюса» – заблуждение. Его употребление приводит к развитию рака полости рта, поджелудочной железы, пищевода, и легких. Дело в том, что табак остается во рту длительное время, за которое в организм попадает в десятки раз больше никотина, чем от одной сигареты. Медики приводят пример: в самой крепкой сигарете содержится 1.5 мг никотина, а от снюса в организм попадает до 22 мг никотина. Из-за этого моментально формируется зависимость, от которой гораздо сложнее избавиться.

ИСТОЧНИК KP.RU