2020-01-22T12:34:07+03:00
Общество

Липчан приглашают поучаствовать в акциях, посвященных 75-летию Великой Победы

Их проведут в рамках проекта «Память сильнее времени»
Юлия КЛЮЕВА
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В следующий понедельник, 27 января, в Липецке состоится презентация проекта Централизованной библиотечной системы «Память сильнее времени». Мероприятие пройдет в Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина по адресу: улица Космонавтов, 15/3. Начало в 13.00.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, проект посвящен 75-летию Великой Победы. Его цель – сохранить историческую память об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла. В рамках проекта пройдет 5 акций, которые могут поддержать все желающие.

Первая – «Фронтовое письмо. История Победителей». В ходе акции хотят собрать копии оставшихся подлинных документов времен войны. Липчане могут передать в ближайшую библиотеку фронтовые письма своих родственников.

Следующая акция – «Книга памяти». Появится книга историй о героях войны из 1 418 листов. Из нее можно будет узнать биографию липчан, ушедших на фронт, увидеть их фотографии и военные билеты, прочитать письма.

16 апреля в областном центре запланирован единый городской День чтения «Читаем о войне. О Войне вслух». Библиотекари и гости мероприятия прочтут произведения о героях и их подвигах.

В рамках акции «Я о войне пишу и слышу звук войны» липчане встретятся с современными писателями, которые пишут на военную тему. О памятных местах, улицах, связанных с героями Великой Отечественной войны жителям Липецка расскажут в ходе акции «Библиогид по улицам города. Связь времен».

Более подробную информацию о мероприятиях можно узнать по телефону: 35-35-51.

ИСТОЧНИК KP.RU

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