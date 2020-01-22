МЧС предупреждает липчан о возникновении чрезвычайных ситуаций
Спасатели предупреждают жителей Липецка и области о возникновении чрезвычайных ситуаций. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с 18.00 этой среды, 22 января, до 18.00 следующего дня, 23 января, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода.
Ночью небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха составит от 1 до 6 градусов мороза. Днем синоптики обещают небольшой снег. В светлое время суток от 0 до 5 градусов ниже ноля. На дорогах гололедица. Ветер западной четверти 8-13 м/с. Местами порывы могут достигать 17 м/с.
В такую погоду могут возникнуть чрезвычайные ситуации с последствиями. Так, сильный ветер может оборвать провода и линии связи, повалить слабо укрепленные конструкции. Из-за гололеда – ДТП, прибытие на место экстренных служб несколько позже, чем обычно, увеличение травм среди населения.
Спасатели просят липчан быть внимательными и аккуратными. В случае происшествия звонить по номеру "112".
ИСТОЧНИК KP.RU