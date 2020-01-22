2020-01-22T15:00:19+03:00
Общество

МЧС предупреждает липчан о возникновении чрезвычайных ситуаций

В Липецке и области ожидается сильный ветер, гололедица и снег
Юлия КЛЮЕВА
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Погода готовит липчанам сюрпризыПогода готовит липчанам сюрпризыФото: Юлия КЛЮЕВА
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Спасатели предупреждают жителей Липецка и области о возникновении чрезвычайных ситуаций. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с 18.00 этой среды, 22 января, до 18.00 следующего дня, 23 января, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха составит от 1 до 6 градусов мороза. Днем синоптики обещают небольшой снег. В светлое время суток от 0 до 5 градусов ниже ноля. На дорогах гололедица. Ветер западной четверти 8-13 м/с. Местами порывы могут достигать 17 м/с.

В такую погоду могут возникнуть чрезвычайные ситуации с последствиями. Так, сильный ветер может оборвать провода и линии связи, повалить слабо укрепленные конструкции. Из-за гололеда – ДТП, прибытие на место экстренных служб несколько позже, чем обычно, увеличение травм среди населения.

Спасатели просят липчан быть внимательными и аккуратными. В случае происшествия звонить по номеру "112".

ИСТОЧНИК KP.RU

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