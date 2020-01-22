Безработный под Липецком украл алкоголь почти на 9000 рублей

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:36:55+03:00

Ценителю дорогих вин грозит до двух лет тюрьмы

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Кражу дорогого алкоголя раскрыли в Грязинском районе Липецкой области. 20 января в полицию обратились представители сетевого магазин на улице Чернышевского в Грязях. Сотрудники рассказали, что кто-то неизвестный вынес из торгового зала бутылки с дорогим алкоголем на 8800 рублей.

Вора вычислили и задержали в течение суток сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемым оказался 46-летний житель Грязей. Известно, что мужчина нигде не работает.

Задержанный уже во всем сознался. По факту кражи возбудили уголовное дело по части 1 статью 158 УК. Расследование идет в отделе полиции по Грязинскому району, если вину безработного докажут, то ценителю дорогих вин грозит максимум грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU