2020-01-22T16:14:21+03:00
Общество

Под Липецком пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

Василия Маслова ищут с понедельника
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощиПод Липецком пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощиФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В Липецкой области ищут 31-летнего мужчину. В минувший понедельник, 20 января, в Лебедяни пропал Маслов Василий Васильевич. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», лебедянец нуждается в медицинской помощи. До настоящего момента о местонахождении Василия Маслова ничего не известно. Для поиска нужна помощь добровольцев.

Приметы: рост 172 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза серо-зеленые.

Был одет: черная куртка, черная вязаная шапка, брюки цвета хаки с белыми пятнами, черные ботинки с окантовкой коричневого цвета.

Просьба ко всем, кто видел Василия Маслова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или 112 - единый номер вызова экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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