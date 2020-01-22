В Желтых Песках Липецка хотят построить 15 домов и школу

22 Янв. 2020 2020-01-22T17:12:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувший вторник, 21 января, в администрации Липецка прошли публичные слушания. На них обсудили изменения, внесенных в проект развития Желтых Песков. Конкретно, речь шла об участке, ограниченном улицами Привольная, Плодородная и Мятная.

По словам представителя компании-проектировщика, здесь хотят разместить 15 многоквартирных домов до 5 этажей, а также школу на 704 места. Там же планируется построить фельдшерско-акушерский пункт, аптеку и отделение банка. Предполагается, что изменится схема движения автобусов №39а и №44. Также проектировщик предложил пересмотреть площадки для размещения предприятий общепита и административного здания.

По словам главного архитектора Липецка Дианы Полуэктовой, внесенные в проект изменения помогут раскрыть потенциал этого района. Как сообщили в пресс-службе мэрии, публичные слушания по межеванию территории района в Желтых Песках продолжатся до 31 января. С проектом можно ознакомиться в фойе администрации города – площадь Театральная, 1. А о своих предложениях и замечаниях в проект сообщить в кабинет №212 до 28 января, с 9 утра до полудня. Там же можно получить разъяснения по проекту.

ИСТОЧНИК KP.RU