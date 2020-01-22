2020-01-22T18:29:25+03:00
Общество

В Липецкой области набралось штрафов на 5 млн. рублей за загрязнение воды, почвы и воздуха

Сотрудники управления экологии проверили 310 юридических лиц и предпринимателей
Юлия КЛЮЕВА
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В 2019 году экологи провели 2 600 природоохранных мероприятий. Сотрудники управления экологии и природных ресурсов Липецкой области проверили 310 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Причем административных расследований насчитывается 57, проведенных совместно с прокуратурой – 185. Так, из 480 проверок 438 нарушений было устранено.

Как сообщили в пресс-службе управления, сумма ущерба от захламления земель могла составить 120,2 млн. рублей. Нарушителей экологического законодательства оштрафовали на общую сумму 5,3 млн. рублей. В основном, липецкие предприятия пользовались недрами с нарушением условий лицензии, забывали заключать договоры на вывоз ТКО, нарушали требования к охране водных объектов, несвоевременно ставили на учет объекты, оказывающие негативное влияние на окружающую среду, самовольно подключались к системам водоотведения и тд.

Представители управления сделали 194 выезда для обследования особо охраняемых природных территорий. Они выявили 3 нарушения требований природоохранного законодательства. К административной ответственности привлекли 2 юридический лица, 10 должностных лиц и 1 гражданина. Общая сумма штрафов составила 268 тыс. рублей.

Специалисты обследовали 102 зоны санитарной охраны водозаборных скважин и 102 карьера. Здесь выявили 51 нарушение законодательства о недрах. Нарушителей оштрафовали на 962 тыс. рублей.

Еще 42 нарушения выявили в сфере требований водного законодательства, обследовав 562 водных объекта. Штрафов более, чем на миллион рублей выписали 7 юридическим лицам, 30 должностным и 5 гражданам.

Также в прошлом году управление рассмотрело 1300 обращений липчан и организаций. В результате виновных должностных лиц наказали 30-ю штрафами на сумму 421 тыс. рублей. Юридические лица получили 7 штрафов на 800 тыс. рублей. 11 граждан – 20,5 тыс. рублей. К административной ответственности привлекли 14 водителей, припарковавших свои машины на газоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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