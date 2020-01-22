2020-01-22T18:46:37+03:00
Общество

Под Липецком фирма задолжала работникам 160 тыс. рублей

Это уже второй случай, когда организация не отдает зарплату сотрудникам
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком фирма задолжала работникам 160 тыс. рублейПод Липецком фирма задолжала работникам 160 тыс. рублейФото: Юлия КЛЮЕВА
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Работники одной из организаций по производству мяса в Добровском районе написали коллективное обращение в прокуратуру. Липчане пожаловались, что несколько месяцев не получали зарплату.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, была проведена проверка. Оказалось, что указанное предприятие фактически не осуществляет хозяйственную деятельность. Но при этом руководство организации нарушает ст.157 ТК РФ «Оплата времени простоя», согласно которой время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее 2/3 средней зарплаты работника. Так, перед липчанами образовалась задолженность в 160 тыс. рублей.

Прокурор внес в адрес директора организации представление. Он также потребовал в судебном порядке взыскать с предприятия задолженность по зарплате. Кстати, в прошлом году прокуратура уже проводила проверку по аналогичному обращению. Итог - работникам вернули долг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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