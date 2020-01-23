2020-01-23T10:13:09+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Липецке и области сильный ветер

Порывы могут достигать 15-18 м/с
Юлия КЛЮЕВА
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МЧС предупреждает: в Липецке порывы ветра до 15-18 м/сМЧС предупреждает: в Липецке порывы ветра до 15-18 м/сФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот четверг, 23 января, в ближайшие 1-3 часа и с сохранением в течение дня в Липецке и области ожидается усиление западного ветра. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, порывы могут достигать 15-18 м/с.

Спасатели напоминают, что при сильном ветре лучше не выходить из зданий. Оказавшись на улице, лучше спрятаться в переходах или подъездах домов. Ни в коем случае нельзя вставать возле стен зданий, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, под деревьями. Смертельно опасно стоять под линией электропередач, ведь сильный ветер может оборвать провода, которые находятся под напряжением.

Дома лучше отключить электроприборы от сети, чтобы при скачках напряжения не произошло короткого замыкания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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