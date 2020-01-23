МЧС предупреждает: в Липецке и области сильный ветер

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:13:09+03:00

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В этот четверг, 23 января, в ближайшие 1-3 часа и с сохранением в течение дня в Липецке и области ожидается усиление западного ветра. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, порывы могут достигать 15-18 м/с.

Спасатели напоминают, что при сильном ветре лучше не выходить из зданий. Оказавшись на улице, лучше спрятаться в переходах или подъездах домов. Ни в коем случае нельзя вставать возле стен зданий, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, под деревьями. Смертельно опасно стоять под линией электропередач, ведь сильный ветер может оборвать провода, которые находятся под напряжением.

Дома лучше отключить электроприборы от сети, чтобы при скачках напряжения не произошло короткого замыкания.

ИСТОЧНИК KP.RU