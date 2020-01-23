2020-01-23T09:58:45+03:00
Происшествия

В Липецке женщина на "Опеле" наехала на коляску с 7-месячным ребенком

А на улице Советская пострадала 12-летняя девочка при резком торможении автобуса [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке женщина на "Опеле" наехала на коляску с 7-месячным ребенкомВ Липецке женщина на "Опеле" наехала на коляску с 7-месячным ребенкомФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области выявлено 968 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 8 водителей сели за руль пьяными. 63 человека не пристегнулись во время движения. 645 раз автомобилисты нарушили скоростной режим. Произошло 25 аварий,в которых никто из людей не пострадал. Кроме того, автоинспекторы зафиксировали 51 нарушение правил парковки.

Накануне, 22 января, на улице Елецкое шоссе в Липецке женщина за рулем "Опеля", сдавая назад, наехала на коляску. В ней лежал 7-месячный малыш. Мальчик получил травму. Медики оказали ему необходимую помощь, а затем отпустили.

В тот же день на улице Советской резко затормозил водитель автобуса. По предварительным данным, ему пришлось это сделать, чтобы не сбить пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. В салоне автобуса упала 12-летняя девочка. Ее с травмой госпитализировали.

В Липецке автобус резко затормозил, чтобы не наехать на пешехода. Пострадала девочка в салоне транспорта.

В селе Кривополянье Чаплыгинского района "Ауди" врезался в фонарь. Судя по всему, 37-летний водитель не справился с управлением. Его с травмой доставили в больницу. Там врачи оказали ему помощь и отпустили.

Под Липецком водитель "Ауди" врезался в столб Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Под Липецком водитель "Ауди" врезался в столбФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Десантники, участвующие в лыжном переходе, не приедут в Липецк
«Наша задача – развернуть власть лицом к людям»
В Липецке из киоска изъяли 23 бутылки контрафактного алкоголя
В Липецке женщина на "Опеле" наехала на коляску с 7-месячным ребенком
МЧС предупреждает: в Липецке и области сильный ветер
В Липецке снесут аварийный дом, где вводили режим ЧС
Под Липецком фирма задолжала работникам 160 тыс. рублей
В Липецкой области набралось штрафов на 5 млн. рублей за загрязнение воды, почвы и воздуха
В Желтых Песках Липецка хотят построить 15 домов и школу
Детский хор в липецкой школе искусство спел песню для Владимира Путина
Под Липецком пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи
В понедельник ученики вернутся в школу №47 Липецка, где прорвало трубу
Безработный под Липецком украл алкоголь почти на 9000 рублей
МЧС предупреждает липчан о возникновении чрезвычайных ситуаций
Липецкие чиновники ищут помещение для многодетной семьи 11-классницы, которая обратилась к Путину