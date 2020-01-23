23 Янв. 2020 2020-01-23T09:58:45+03:00

В Липецке женщина на "Опеле" наехала на коляску с 7-месячным ребенком Фото: Юлия КЛЮЕВА

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области выявлено 968 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 8 водителей сели за руль пьяными. 63 человека не пристегнулись во время движения. 645 раз автомобилисты нарушили скоростной режим. Произошло 25 аварий,в которых никто из людей не пострадал. Кроме того, автоинспекторы зафиксировали 51 нарушение правил парковки.

Накануне, 22 января, на улице Елецкое шоссе в Липецке женщина за рулем "Опеля", сдавая назад, наехала на коляску. В ней лежал 7-месячный малыш. Мальчик получил травму. Медики оказали ему необходимую помощь, а затем отпустили.

В тот же день на улице Советской резко затормозил водитель автобуса. По предварительным данным, ему пришлось это сделать, чтобы не сбить пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. В салоне автобуса упала 12-летняя девочка. Ее с травмой госпитализировали.

В Липецке автобус резко затормозил, чтобы не наехать на пешехода. Пострадала девочка в салоне транспорта.

В селе Кривополянье Чаплыгинского района "Ауди" врезался в фонарь. Судя по всему, 37-летний водитель не справился с управлением. Его с травмой доставили в больницу. Там врачи оказали ему помощь и отпустили.

Под Липецком водитель "Ауди" врезался в столбФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU