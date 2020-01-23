В Липецке из киоска изъяли 23 бутылки контрафактного алкоголя

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:40:32+03:00

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В Липецке продолжают незаконно торговать алкоголем. Один из таких случаев выявили сотрудники регионального управления потребрынка и ценовой политики на прошлой неделе, 17 января. В киоске в районе дома №2/1 по улице Зои Космодемьянской продавали контрафакт.

Как сообщили в пресс-службе управления, установить личность предпринимателя, осуществляющего торговую деятельность, не удалось. Дело об административном правонарушении возбудили в отношении продавца. Материалы направили в Советский районный суд.

Продавца оштрафовали на 4 тыс. рублей, согласно ч.4 ст.15.12 КоАП РФ "Оборот алкогольной продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны". Из киоска изъяли 23 бутылки с алкоголем. Спиртное уничтожат.

ИСТОЧНИК KP.RU