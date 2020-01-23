Под Липецком ограбили храм

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:51:20+03:00

Из церкви в Ельце вынесли ящик с пожертвованиями

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Аморальное преступление произошло в среду, 22 января, в городе Елец Липецкой области. Полицию обратился служитель храма и рассказал, что кто-то ворвался в здание и нагло вынес ящик для пожертвований вместе со всеми деньгами.

На место сразу выехали сотрудники полиции. Напавшего на храм грабителя вычислили в кратчайшие сроки. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемым оказался 44-летний житель Ельца. Ящик с пожертвованиями у него забрали.

По данным полиции, мужчина нигде не работает и имеет ряд судимостей. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 161 – «Грабеж». Рецидивист сейчас находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимум до 4 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU