2020-01-23T15:33:22+03:00
Происшествия

В Липецке мужчина выставил за дверь до смерти избитого гостя

Потерпевший скончался, хозяину квартиры грозит 15 лет
Лия МУРАДЬЯН
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Нападавшего взяли под стражуНападавшего взяли под стражуФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке жестокая драка обернулась гибелью человека. Все случилось 19 января в одной из квартир, хозяин которой пригласил незнакомцев, чтобы выпить. По версии следствия, один из гостей начал вести себя плохо, за что 42-летний хозяин квартиры его жестоко избил руками и ногами. Затем он выволок 43-летнего мужчину на лестничную клетку и вернулся к столу.

Через несколько часов липчанин увидел, что мужчина лежит на том же месте без сознания, и вызвал «скорую». Избитый скончался в больнице. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, причиной смерти стала тупая травма живота, грудной клетки и множественные переломы ребер.

Дело возбудили по части 4 статьи 111 – причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть. Нападавший уже во всем сознался, сейчас он находится под стражей. Мужчине грозит до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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