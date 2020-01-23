2020-01-23T17:59:48+03:00
Общество

С понедельника в Липецке изменится расписание маршрута №8

В департаменте транспорта скорректировали время отправления автобусов от конечных остановок
Юлия КЛЮЕВА
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С понедельника в Липецке изменится расписание маршрута №8С понедельника в Липецке изменится расписание маршрута №8Фото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке скорректировали время отправления автобусов №8 "Микрорайон "Университетский" - Новое заводоуправления. Об этом сообщили в пресс-службе городской адимнистрации.

От остановки "Микрорайон "Университетский" автобус будет отправляться раньше - в 6.44. До этого транспорт отъезжал в 6.49. От остановки "Новое заводоуправление" автобус будет трогаться в 18.08 и в 23.46. По новому расписанию автобусы будут ездить с понедельника, 27 января.

По информации городского департамента транспорта, об изменениях просили сами липчане. Кроме того, по мнению специалистов, такие корректировки только улучшат обслуживание населения. Напомним, более подробную информацию о расписании движения транспорта и прохождении автобусов через конкретную остановку можно узнать в городской диспетчерской по телефону 31-00-82.

ИСТОЧНИК KP.RU

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