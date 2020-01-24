125 грамм жизни – в Липецке раздадут 5000 пачек блокадного хлеба

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:00:24+03:00

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Липецк присоединился к всероссийской акции «Блокадный хлеб», она проходит в городе с 18 по 27 января. В эти дни во всех школах города проходят уроки памяти, ребята узнают о дневнике Тани Савичевой, «дороге жизни» и как жители Ленинграда уберегли город.

В эту пятницу, 24 января, в 13.00 в ДК «Рудничный» покажут фильм о Великой Отечественной «Крик тишины». 27 января в Центральной городской библиотеке имени Есенина в 13.00 презентуют проект «Память сильнее времени»: липчане напишут «Фронтовое письмо» и создадут «Книгу памяти» из фронтовых писем, фотографий, наградных листов, военных билетов и других документов того времени из семейных архивов.

Понять, что такое 125 грамм жизни, услышать легендарный ленинградский метроном и вспомнить всех, чье будущее перечеркнула блокада. В рамках года Памяти и Славы, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Липецк присоединился к всероссийской акции «Блокадный хлеб». В нашем городе ее мероприятия проходят с 18 по 27 января. В этот период во всех образовательных учреждениях города пройдет урок памяти. Ребята пролистают дневник Тани Савичевой, узнают, куда вела «дорога жизни», и какой удалось жителям уберечь Ленинград от врага.

В памятный день, 27 января, когда советские войска полностью освободили Ленинград, в торговых центрах и магазинах Липецка раздадут блокадный хлеб. Акция пройдет с 15 до 19.00. Как рассказали в пресс-службе мэрии, так все желающие смогут понять, что такое 125 грамм жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU