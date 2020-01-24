2020-01-24T09:16:58+03:00
Общество

Липецкие спасатели и коммунальные службы начали готовиться к весеннему паводку

Из Каменного лога вывезли около 10 тонн мусора
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
В Липецке готовятся к весеннему паводкуВ Липецке готовятся к весеннему паводкуФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.
Изменить размер текста:

В Липецке началась подготовка к весеннему паводку. Традиционно сотрудники городского управления благоустройства убирают кустарники, мусор и грунт вдоль русла реки Липовки в районе улиц Каменный лог и Большие Ключи. То же самое делают у Студенего ручья в районе Ниженки, также расчищают пути для потоков воды по улицам 40 лет Советской армии, Ангарской, Шмидта и Лутова,

В Липецке готовятся к весеннему паводку Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

В Липецке готовятся к весеннему паводкуФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, в Каменном логу уже расчистили около километра «пути», по которому будут стекать талая вода. Оттуда вывезли 10 тонн мусора.

Еще осенью специалисты ГО и ЧС обследовали проблемные участки и составили карту, где и какие работы нужно проводить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое мужчин из Иркутска жесткого избили водителя под Липецком из-за дорожного конфликта
Жители Липецкой области должны за газ 84,8 млн рублей
Игорь Артамонов: «Необходимо расширять количество услуг, предоставляемых населению»
Пресс-конференция Игоря Артамонова пройдет 5 февраля
В ДТП с «Ситроеном» в Липецке пострадал водитель «десятки»
Под Липецком пожарные спасли женщину из горящего дома
Под Липецком женщина на «Волге» сбила пешехода с двумя детьми
Липецкие спасатели и коммунальные службы начали готовиться к весеннему паводку
125 грамм жизни – в Липецке раздадут 5000 пачек блокадного хлеба
Липчане жалуются на опасные игры детей на льду реки Воронеж
С улиц Липецка убирают новогодние елки и украшения
С понедельника в Липецке изменится расписание маршрута №8
Руководство "Свободного Сокола" в Липецке больше не обвиняют в мошенничестве
Липчане снова жалуются спасателям на попрошаек на проезжей части