Липецкие спасатели и коммунальные службы начали готовиться к весеннему паводку

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:16:58+03:00

В Липецке готовятся к весеннему паводку Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

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В Липецке началась подготовка к весеннему паводку. Традиционно сотрудники городского управления благоустройства убирают кустарники, мусор и грунт вдоль русла реки Липовки в районе улиц Каменный лог и Большие Ключи. То же самое делают у Студенего ручья в районе Ниженки, также расчищают пути для потоков воды по улицам 40 лет Советской армии, Ангарской, Шмидта и Лутова,

В Липецке готовятся к весеннему паводкуФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, в Каменном логу уже расчистили около километра «пути», по которому будут стекать талая вода. Оттуда вывезли 10 тонн мусора.

Еще осенью специалисты ГО и ЧС обследовали проблемные участки и составили карту, где и какие работы нужно проводить.

ИСТОЧНИК KP.RU