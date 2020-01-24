Под Липецком женщина на «Волге» сбила пешехода с двумя детьми
ДТП с участием маленьких пешеходов случилось в четверг утром, 23 января, в Чаплыгиснком районе Липецкой области. Около 8.30 в селе Кривополянье на улице Б. Советской 39-летняя женщина за рулем «Волги» сбила 42-летнюю женщину с двумя детьми 7 и 5 лет. Всех троих увезли в больницу. По данным ГИБДД области, все случилось вне пешеходного перехода.
В те же сутки около 2.00 ночи в Липецком районе 51-летний водитель «Тойоты» влетел под «КамАЗ». Мужчину увезли на скорой. По предварительным данным автоинспекторов, авария произошла из-за выезда на встречную.
Еще одно ДТП с грузовиком зарегистрировали в Лебедняском районе. Там в 16.00 столкнулись «КамАЗ» с 35-летним водителем и «Хендай» под управлением 57-летнего мужчины. Водитель легковушки погиб на месте аварии. Автоинспекторы сообщают, что последствия могли быть менее трагичными, если бы водитель был пристегнут ремнем безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU