2020-01-24T09:47:47+03:00
Происшествия

Под Липецком женщина на «Волге» сбила пешехода с двумя детьми

За сутки на дорогах области в 4 ДТП, пострадали 5 человек и один погиб
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП с КамАЗом под ЛипецкомДТП с КамАЗом под ЛипецкомФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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ДТП с участием маленьких пешеходов случилось в четверг утром, 23 января, в Чаплыгиснком районе Липецкой области. Около 8.30 в селе Кривополянье на улице Б. Советской 39-летняя женщина за рулем «Волги» сбила 42-летнюю женщину с двумя детьми 7 и 5 лет. Всех троих увезли в больницу. По данным ГИБДД области, все случилось вне пешеходного перехода.

В те же сутки около 2.00 ночи в Липецком районе 51-летний водитель «Тойоты» влетел под «КамАЗ». Мужчину увезли на скорой. По предварительным данным автоинспекторов, авария произошла из-за выезда на встречную.

Еще одно ДТП с грузовиком зарегистрировали в Лебедняском районе. Там в 16.00 столкнулись «КамАЗ» с 35-летним водителем и «Хендай» под управлением 57-летнего мужчины. Водитель легковушки погиб на месте аварии. Автоинспекторы сообщают, что последствия могли быть менее трагичными, если бы водитель был пристегнут ремнем безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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