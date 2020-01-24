2020-01-24T10:09:44+03:00
Происшествия

Под Липецком пожарные спасли женщину из горящего дома

ЧП случилось вечером в Добринском районе [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Серьезный пожар произошел минувшим вечером, 23 января, в Добринском районе Липецкой области. Там в одноименном поселке загорелся частный дом на улице Добринская.

Местные жители сняли ЧП на камеру и выложили в сеть. Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, сигнал о пожаре поступил в 17.51, на место незамедлительно выехали два отделения пожарных и добровольцы.

Пожар в Добринке. 23.01.2020.

На момент их прибытия, вся крыша дома была охвачена огнем. Ситуация усложнялась тем, что дом деревянный, обложенный кирпичом, поэтому огонь распространялся стремительно.

Но пожарные успели спасти хозяйку дома, пострадавшую женщину передали подоспевшей на место бригаде скорой помощи. В результате сгорела кровля и вся внутренняя отделка дома на площади 35 м2. Причины возгорания устанавливают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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