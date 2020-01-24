2020-01-24T11:26:42+03:00
Общество

Жители Липецкой области должны за газ 84,8 млн рублей

За долги газ отключили 1584 квартирам и домам
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Липчане должны за газ почти 85 млн рублейЛипчане должны за газ почти 85 млн рублейФото: Архив КП
Изменить размер текста:

Просроченная задолженность за газ в Липецкой области на 1 января составила 84.4 млн. рублей. Вместе с тем, по данным ООО «Газпром межрегионгаз Липецк», это на 500 тыс. рублей меньше, в начале прошлого года.

Всего в 2019 года поставщики отправили жителям области около 25 000 уведомлений об отключении газа. Из-за долгов ресурсы отключили в 1584 квартирах и домах. Но отключением дело не ограничивается, долги все равно придется вернуть. За год региональный Газпром взыскал через суды 54.3 млн. рублей.

Как сообщили в пресс-службе компании, отключение – это крайняя мера. Обычно перед этим с должниками проводят беседы и предлагают рассрочку. То есть газ отключают когда собственник не пытается оплачивать и не идет на контакт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое мужчин из Иркутска жесткого избили водителя под Липецком из-за дорожного конфликта
Жители Липецкой области должны за газ 84,8 млн рублей
Игорь Артамонов: «Необходимо расширять количество услуг, предоставляемых населению»
Пресс-конференция Игоря Артамонова пройдет 5 февраля
В ДТП с «Ситроеном» в Липецке пострадал водитель «десятки»
Под Липецком пожарные спасли женщину из горящего дома
Под Липецком женщина на «Волге» сбила пешехода с двумя детьми
Липецкие спасатели и коммунальные службы начали готовиться к весеннему паводку
125 грамм жизни – в Липецке раздадут 5000 пачек блокадного хлеба
Липчане жалуются на опасные игры детей на льду реки Воронеж
С улиц Липецка убирают новогодние елки и украшения
С понедельника в Липецке изменится расписание маршрута №8
Руководство "Свободного Сокола" в Липецке больше не обвиняют в мошенничестве
Липчане снова жалуются спасателям на попрошаек на проезжей части