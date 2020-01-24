Жители Липецкой области должны за газ 84,8 млн рублей

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:26:42+03:00

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Просроченная задолженность за газ в Липецкой области на 1 января составила 84.4 млн. рублей. Вместе с тем, по данным ООО «Газпром межрегионгаз Липецк», это на 500 тыс. рублей меньше, в начале прошлого года.

Всего в 2019 года поставщики отправили жителям области около 25 000 уведомлений об отключении газа. Из-за долгов ресурсы отключили в 1584 квартирах и домах. Но отключением дело не ограничивается, долги все равно придется вернуть. За год региональный Газпром взыскал через суды 54.3 млн. рублей.

Как сообщили в пресс-службе компании, отключение – это крайняя мера. Обычно перед этим с должниками проводят беседы и предлагают рассрочку. То есть газ отключают когда собственник не пытается оплачивать и не идет на контакт.

ИСТОЧНИК KP.RU