Двое мужчин из Иркутска жесткого избили водителя под Липецком из-за дорожного конфликта

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:16:28+03:00

Мужчин задержали у трапа самолета в Москве и вернули в Липецк

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Двое жителей Иркутской области учинили драку под Липецком. Все случилось в понедельник, 20 января, в тот день в районную больницу Данкова попал сильно избитый 54-летний мужчина. Медики сообщили о случившемся в полицию.

В ходе проверки выяснилось, что липчанина избили гости из Иркутска 29 и 36 лет, оба были в Липецкой области проездом. Передвигались на арендованной в Тамбове «Ниве-Шевроле». Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области, по предварительным данным, драке предшествовал конфликт на дороге, после которого подозреваемые догнали водителя и избили.

Сотрудники уголовного розыска вычислили, что сразу после нападения, мужчины уехали в Тамбов, быстро вернули арендованную машину и улетели в Москву. Беглецов оперативно вычислили и задержали при участии столичных оперативников. Мужчин взяли у трапа самолета в московском аэропорту и увезли в Липецк.

Сам избитый до сих пор находится в больнице, но он смог дать показания. Уголовное дело возбудили по 11 статье УК – умышленное причинение тяжкого вреда. Нападавшим грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU