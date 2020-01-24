Свет и воду отключат в Липецке в понедельник

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:31:57+03:00

Воды не будет с 10 утра, электричества – с 9.00

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Энергетики предупреждают липчан об отключении воды и света, которое запланировано на понедельник, 27 января. Питьевой воды не будет почти весь день, с 10 утра до 20.00. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, это связано с ремонтными работами на сетях.

Воду отключат по следующим адресам: улица Вермришева, с дома №4а по №31, улица Яна Берзина, дома 2; 4; 6, также без воды останется тепловой пункт «Квадры».Энергетики приносят извинения за неудобства и сообщают, что воду будут подвозить к школе №49 и по заявкам жителей с отключенных адресов.

Электричество отключат в тот же день на период с 9 до 16.00 в частном секторе в границах улицы Калинина.

Узнать более подробно об отключениях и оставить заявку на подвоз воды, можно по следующим телефонам:175 и 236–175.

ИСТОЧНИК KP.RU