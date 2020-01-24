2020-01-24T14:31:57+03:00
Общество

Свет и воду отключат в Липецке в понедельник

Воды не будет с 10 утра, электричества – с 9.00
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Энергетики предупреждают липчан об отключении воды и света, которое запланировано на понедельник, 27 января. Питьевой воды не будет почти весь день, с 10 утра до 20.00. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, это связано с ремонтными работами на сетях.

Воду отключат по следующим адресам: улица Вермришева, с дома №4а по №31, улица Яна Берзина, дома 2; 4; 6, также без воды останется тепловой пункт «Квадры».Энергетики приносят извинения за неудобства и сообщают, что воду будут подвозить к школе №49 и по заявкам жителей с отключенных адресов.

Электричество отключат в тот же день на период с 9 до 16.00 в частном секторе в границах улицы Калинина.

Узнать более подробно об отключениях и оставить заявку на подвоз воды, можно по следующим телефонам:175 и 236–175.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В субботу в Липецке мокрый снег и до 5 градусов тепла
В Липецке на проспекте 60 лет СССР отремонтируют трамвайный переезд
Члены международной наркобанды в Липецке получили от 12 до 19 лет – самый большой срок у женщины
Липецк зажигает огни «Парада звезд 80-х!»
Движение по мосту у Новой Жизни под Липецком ограничат через неделю
Свет и воду отключат в Липецке в понедельник
Сбербанк выяснил, сколько семьи копят на образование детей
Двое мужчин из Иркутска жесткого избили водителя под Липецком из-за дорожного конфликта
Жители Липецкой области должны за газ 84,8 млн рублей
Игорь Артамонов: «Необходимо расширять количество услуг, предоставляемых населению»
Пресс-конференция Игоря Артамонова пройдет 5 февраля
В ДТП с «Ситроеном» в Липецке пострадал водитель «десятки»
Под Липецком пожарные спасли женщину из горящего дома
Под Липецком женщина на «Волге» сбила пешехода с двумя детьми
Липецкие спасатели и коммунальные службы начали готовиться к весеннему паводку
125 грамм жизни – в Липецке раздадут 5000 пачек блокадного хлеба
Липчане жалуются на опасные игры детей на льду реки Воронеж
С улиц Липецка убирают новогодние елки и украшения
С понедельника в Липецке изменится расписание маршрута №8
Руководство "Свободного Сокола" в Липецке больше не обвиняют в мошенничестве
Липчане снова жалуются спасателям на попрошаек на проезжей части