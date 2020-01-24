2020-01-24T17:32:36+03:00
Общество

Липецк зажигает огни «Парада звезд 80-х!»

Солисты «золотых» составов ретро-коллективов устроят липчанам музыкальный праздник
Юлия КЛЮЕВА
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Липецк зажигает огни «Парада звезд 80-х!»Липецк зажигает огни «Парада звезд 80-х!»
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В Международный женский день 8 марта в ОЦКНТ состоится грандиозный концерт «Парад звезд 80-х». По словам музыкальных критиков, это единственный проект на просторах бывшего СССР, участники которого являются солистами настоящих «золотых» составов ретро-коллективов. На сцену выйдут солисты прославленных вокально-инструментальных ансамблей. Причем все артисты поют только в живую!

Впервые в проекте примет участие легенда, любимец миллионов, Заслуженный артист России, экс-солист ансамблей «Аракс» и «Самоцветы» Сергей Беликов. Также перед липчанами выступят экс-солист ВИА «Синяя птица» Валерий Ющенко, Заслуженный артист Беларуссии, экс-солист ВИА «Песняры» Анатолий Кашепаров, экс-солист ВИА «Веселые ребята», «Здравствуй, песня» Олег Кацура. Они исполнят всеми любимые хиты: «Мой адрес — Советский Союз», «Все, что в жизни есть у меня», «Не надо печалиться», «Ты мне не снишься», «Белый теплоход», «Три аккорда», «Вологда», «Мир не прост», «Люди встречаются, люди влюбляются...», «Я вспоминаю», «Мечта сбывается» и многие другие.

Одним словом, 8 марта липчан ждет сказка. Волшебная и незабываемая. Такой праздник живой музыки нельзя пропустить!

(12+)

8 марта в 19.00

Липецк, ОЦКНТ, улица Космонавтов, 54А

ИСТОЧНИК KP.RU

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