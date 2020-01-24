Члены международной наркобанды в Липецке получили от 12 до 19 лет – самый большой срок у женщины

24 Янв. 2020 2020-01-24T17:48:11+03:00

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В Советском районном суде Липецка вынесли приговор пятерым членам международной наркобанды. Как сообщает Генпрокуратура, в преступную группу входили граждане Таджикистана, Белоруссии и России, от 29 до 49 лет. Всех признали виновными по 228.1 статье УК – покушение на сбыт в крупном и особо крупном размере.

Как установили в суде, наркодилеры возили героин из Москвы в Липецк, здесь расфасовывали и делали закладки. У каждого была конкретная роль: одни перевозили, другие – вербовали закладчиков.

Первую участницу банды, закладчицу, поймали в марте 2017 года, тогда у нее нашли 303.91 грамм героина в расфасованных дозах. Других наркоторговцев задержали, когда те везли 1.5 кг героина из города Видное Московской области в Липецк. И последнюю женщину взяли в тот же день в Видном, в квартире, где она жила с маленьким ребенком и мамой. В той же квартире хранилось еще 563.59 г. героина для поставки в Липецк. Всего у банды изъяли 3 кг тяжелых наркотиков.

Всех участников банды приговорили к длительным срокам, от 12 до 17 лет. Самый длительный срок, 19 лет общего режима, получила женщина. Приговор в силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU