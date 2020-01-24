24 Янв. 2020 2020-01-24T18:47:43+03:00

В субботу в Липецке мокрый снег и до 5 градусов тепла Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В субботу, 25 января, в Липецкой области ожидается облачная погода. По данным Росгидрометцентра, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

Ночью температура воздуха опустится до 5 градусов мороза. Местами гололед и налипание мокрого снега. В светлое время суток в регионе от 0 до +5 градусов. Ветер западный 8-13 м/с. Местами возможны порывы до 17 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 744 мм рт.ст.

В воскресенье, 26 января, в Липецке снова немного похолодает. Ожидается переменная облачность. Ночью около 4 градусов ниже ноля. Днем до 1 градуса мороза. Ветер северо-западный 11-13 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 749 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU