Руководители региона и города поздравили липецких студентов с праздником

25 Янв. 2020 2020-01-25T20:46:30+03:00

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25 января в России традиционно отмечают День студента. Липчане присоединились к празднику. В эту субботу студенты из Липецка катались на коньках, участвовали в конкурсах и даже гадали на суженого. День прошел ярко и весело.

С Днем студента учащихся поздравил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

- Поздравляю с Днем студента! - обратился к липчанам глава администрации региона. - Я сам несколько раз был студентом. Вспоминаю то время с теплом. Дружба, которая зарождается в студенчестве, длится всю жизнь. Учитесь, добивайтесь, становитесь первыми. Все дороги открыты перед вами. С праздником, друзья! И отдельные слова поздравления всем Татьянам. С вашим днем!

Студентов также поздравила мэр Липецка Евгения Уваркина. Она призвала ребят не бояться нового и неизведанного, покорять самые высокие старты, верить в себя! И поздравила Татьян с праздником.

igor_artamonov48 Игорь Артамонов поздравил липчан с Днем студента

ИСТОЧНИК KP.RU