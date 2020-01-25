2020-01-25T20:46:30+03:00
Общество

Руководители региона и города поздравили липецких студентов с праздником

Игорь Артамонов вспомнил свои студенческие годы, а Евгения Уваркина призвала молодежь верить в себя [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке отпраздновали День студентаВ Липецке отпраздновали День студентаФото: Юлия КЛЮЕВА
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25 января в России традиционно отмечают День студента. Липчане присоединились к празднику. В эту субботу студенты из Липецка катались на коньках, участвовали в конкурсах и даже гадали на суженого. День прошел ярко и весело.

С Днем студента учащихся поздравил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

- Поздравляю с Днем студента! - обратился к липчанам глава администрации региона. - Я сам несколько раз был студентом. Вспоминаю то время с теплом. Дружба, которая зарождается в студенчестве, длится всю жизнь. Учитесь, добивайтесь, становитесь первыми. Все дороги открыты перед вами. С праздником, друзья! И отдельные слова поздравления всем Татьянам. С вашим днем!

Студентов также поздравила мэр Липецка Евгения Уваркина. Она призвала ребят не бояться нового и неизведанного, покорять самые высокие старты, верить в себя! И поздравила Татьян с праздником.

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Игорь Артамонов поздравил липчан с Днем студента
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ИСТОЧНИК KP.RU

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