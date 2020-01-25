25 Янв. 2020 2020-01-25T21:00:10+03:00

В воскресенье в Липецке гололед, дождь и сильный ветер Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В воскресенье, 26 января, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью небольшие осадки - снег и мокрый снег. Местами налипание мокрого снега, гололед. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Ветер западной четверти 8-13 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В светлое время суток в регионе без осадков. На дорогах гололедица. Столбик термометра будет колебаться от -2 до +3 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 736 мм рт.ст.

В понедельник, 27 января, в Липецке синоптики обещают снег с дождем. Ночью до 1 градуса ниже ноля. Днем около 2 градусов тепла. Ветер западный 11-13 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 751 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU