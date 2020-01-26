2020-01-26T11:18:41+03:00
Общество

После реконструкции главный мост Ельца станет четырехполосным

На ремонт отвели 25 месяцев
Анна ГРЕБЕНКИНА
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https://www.instagram.com/evgeny_borovskih/?hl=ruhttps://www.instagram.com/evgeny_borovskih/?hl=ru
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В Ельце приступили к реконструкции автомобильного моста через реку Большая Сосна. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава города Евгений Боровских. Подрядчик уже начал обустройство строительной площадки, организацию подъездов к ней и возведение временных сооружений. Работы будут проходить в два этапа.

На первом (он продлится весь 2020 год) реконструируют опоры и подготовят основания для расширения моста до четырех полос. Движение в этот период ограничиваться не будет.

- В течение второго этапа будет затронута верхняя часть пролетных конструкций моста, из-за чего движение автомобилей временно будет осуществляться по одной полосе поочередно в каждую сторону. Несмотря на то, что реконструкция моста рассчитана на 25 месяцев, будем стараться планировать работы так, чтобы сделать подарок городу к его 875-летнему юбилею, - добавил Евгений Боровских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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