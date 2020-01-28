2020-01-28T10:49:20+03:00
Происшествия

Липчанка украла деньги с чужого счета, отмечая Новый год в гостях

Девушке грозит 6 лет тюрьмы
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке раскрыли кражу, которая произошла в новогоднюю ночь. В полицию обратился 33-летний мужчина и заявил, что у него с банковской карты кто-то снял 12 200 рублей. В ходе проверки выяснилось, что деньги пропали 1 января.

Спустя время сотрудники уголовного розыска вычислили и задержали саму воровку. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемой оказалась 25-летняя жительница города.

Девушка уже во всем созналась. Она рассказала, что знакомый пригласил ее вместе встретить Новый год. Во время праздника девушка добралась до телефона хозяина вечеринки и с помощью мобильного приложения перевела деньги с чужой карты на свой счет. В последствии она обналичила всю сумму и потратила.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 УК – кража. Девушке грозит максимум до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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