2020-01-28T15:45:34+03:00
Происшествия

Под Липецком брошенный парень несколько часов держал мать школьницы с ножом у горла

В ходе переговоров, молодого человека убедили отпустить женщину и сдаться
Лия МУРАДЬЯН
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Парня задержали в ДанковеПарня задержали в ДанковеФото: Лия МУРАДЬЯН
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Дикий случай с подростками произошел в этот вторник, 28 января, в Данковском районе Липецкой области. Там жертвой неразделенной любви едва не стала мать 14-летней девочки.

Школьница из Данкова встречалась с 19-летним юношей, но решила разорвать отношения. На фоне душевной травмы, парень ворвался к дом возлюбленной с ножом и схватил мать девушки. Ранимый подросток удерживал несчастную 48-летнюю женщину с ножом у горла несколько часов.

Дочь вызвала полицию, к дому сразу стянулись экстренные службы. После длительных переговоров, полиции удалось убедить подростка отпустить женщину и сдаться. К счастью, никто не пострадал.

Как пояснила «КП-Липецк» старший помощник руководителя СКР региона Юлия Кузнецова, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 127 УК – незаконное лишение свободы человека с применением оружия.

Также следствие проверит, в каких именно отношениях состоял парень с 14-летней школьницей. Как известно, возраст сексуального согласия в России наступает в 16 лет. Половое сношение и любые сексуальные действия с лицом не достигшим этого возраста караются по 134 статье УК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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