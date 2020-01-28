В среду в Липецке до +5 градусов и снег с дождем
В среду, 29 января, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По информации Росгидрометцентра, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.
Ночью от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. В светлое время суток от 0 до 5 градусов выше ноля. Ветер южный 6-11 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 745 мм рт.ст.
В четверг, 30 января, погода в Липецке не изменится. Синоптики прогнозируют снег с дождем. Ожидается переменная облачность. Ночью около 0 градусов. Днем до +2 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на южный, 8-12 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 737 мм рт.ст.
Долгота дня составляет 8 часов 55 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU