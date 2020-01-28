2020-01-28T18:42:20+03:00
Общество

В среду в Липецке до +5 градусов и снег с дождем

В ближайшие дни погода не изменится
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В среду, 29 января, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По информации Росгидрометцентра, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

Ночью от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. В светлое время суток от 0 до 5 градусов выше ноля. Ветер южный 6-11 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 745 мм рт.ст.

В четверг, 30 января, погода в Липецке не изменится. Синоптики прогнозируют снег с дождем. Ожидается переменная облачность. Ночью около 0 градусов. Днем до +2 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на южный, 8-12 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 737 мм рт.ст.

Долгота дня составляет 8 часов 55 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В среду в Липецке до +5 градусов и снег с дождем
Игорь Артамонов встретился с министром спорта РФ Олегом Матыциным
Начальник управления главного смотрителя Липецка покинул пост
Администрация Калуги подает в суд на липецких дорожников
Под Липецком брошенный парень несколько часов держал мать школьницы с ножом у горла
Игорь Артамонов: «Мы предлагаем инвесторам достойные условия для бизнеса»
В Липецке ищут подрядчика на расширение улицы Баумана
В Липецке мошенница продавала несуществующие путевки в санатории Сочи
Курьера с наркотиками поймали полицейские на транспорте под Липецком
Мэрия через суд хочет снести металлическую конструкцию у «ЦУМа» в Липецке
В Центральном Черноземье 34,6 тысячи семей справили новоселье с помощью ипотеки от Сбербанка в 2019 году
В Липецке погиб водитель вылетевшей с дороги «Гранты»
За неделю 9 липчан заболели гриппом
Под Липецком виновник ДТП сбежал, но попал на камеру регистратора
Липчанка украла деньги с чужого счета, отмечая Новый год в гостях
В тройном ДТП в Липецке машина перевернулась и влетела в столб
Пособие для многодетных будут рассчитывать исходя из наибольшей величины прожиточного минимума
В Липецке ночью сгорели два «Мерседеса» и «Мазда»
Игорь Артамонов: «Мы работаем для того, чтобы люди почувствовали уверенность в завтрашнем дне»
В Липецке будут судить полицейских, вымогавших взятки у задержанных с наркотиками