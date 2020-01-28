В Липецкой области более 50% аптек не смогут продавать лекарства с 1 июля

28 Янв. 2020 2020-01-28T19:13:02+03:00

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В федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения подвели итоги подготовки к реализации проекта «Маркировка лекарственных препаратов в РФ». Так, с 1 января до конца февраля 2020 года все медицинские и аптечные организации должны зарегистрироваться на сайте «ЦРПТ» - оператора системы цифровой маркировки и прослеживания товаров. Фирмы, которые этого не сделают, с 1 июля не смогут продавать лекарства. С этого числа в России запретят их оборот без цифровых кодов.

Как сообщили в пресс-службе областного Росздравнадзора , в регионе многие частные медицинские и аптечные организации до сих пор не сделали этого. По состоянию на 27 января этого года, в Липецкой области из 626 медицинских и аптечных организаций на сайте зарегистрировались только 260. То есть даже меньше половины – 41,5%. Получается, что частные организации просто не смогут закупать лекарства у производителей и реализовывать их. В крупных городах много аптек, поэтому если некоторые закроются, жители смогут обратиться в другие сети. А в отдаленных районах и селах ситуация может оказаться плачевной.

ИСТОЧНИК KP.RU