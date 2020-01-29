2020-01-29T09:13:25+03:00
Происшествия

Массовое ДТП в Липецке: на Ферросплавной столкнулись 4 машины

А в столкновении "УАЗ" и "Мицубиси" пострадала 10-летняя девочка
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке столкнулись 3 иномаркиВ Липецке столкнулись 3 иномаркиФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировано 931 нарушение правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 5 водителей сели за руль пьяными - их привлекли к административной ответственности. 68 человек не пристегнулись во время движения. 477 раз водители превысили скорость. Произошло 23 аварии, в которых никто из людей не пострадал. Кроме того, автоинспекторы выявили 70 нарушений правил парковки.

В минувший вторник, 28 января, в Липецке на улице Циолковского столкнулись "УАЗ" и "Мицубиси". Пострадала 10-летняя пассажирка иномарки. Она получила травмы. Медики осмотрели ее и отпустили домой.

В тот же день на улице Невского случилось массовое ДТП, участники которого - "Форд", "Тойота" и "Хендай". 58-летнего водителя "Тофоты" с травмами госпитализировали. Предварительная причина аварии - нарушение правил очередности проезда.

Еще одно ДТП случилось на улице Ферросплавной. Там столкнулись 4 машины - "Лада-Ларгус", "Мазда", "ВАЗ-2107" и "Шкода". Травмы получил 30-летний водитель "Мазды".

ИСТОЧНИК KP.RU

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