2020-01-29T09:26:21+03:00
Общество

В ночь на четверг несколько районов под Липецком останутся без воды

Краны пересохнут в поселках Силикатный, Дачный, Матырский, а также ж/д станции Казинка и ОЭЗ "Липецк"
Юлия КЛЮЕВА
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В эту среду, 29 января, в пригороде Липецка отключат холодную воду. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", это произойдет в поселках Силикатный, Матырский, Дачный, а также ж/д станции Казинка и ОЭЗ "Липецк". Краны пересохнут в 20.00 этого вечера. Воду вновь дадут в 8.00 утра в четверг, 30 января.

Причина отключений - проведение подготовительных работ по капремонту на канализационной станции №23. Советуем липчанам заранее запастись питьевой водой. Кстати, будет организован подвоз воды к по улице Энергостроителей на пересечении с улицей Физкультурной с 20.00 29 января до 8.00 30 января. А также по заявкам жителей.

Более подробную информацию об отключениях можно узнать в диспетчерской по телефонам 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU

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