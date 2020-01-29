В Липецке ночью сгорела иномарка

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:33:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Этой ночью, 29 января, в Липецке случился пожар. Возле дома 27 по проспекту Победы сгорел автомобиль "Hyundai Solaris". Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурному спасателю в 3.50.

На место происшествия выехали пожарные - 1 отделение пожарно-спасательной части. Когда они прибыли по указанному адресы, иномарка уже была полностью охвачена огнем. Спасатели оперативно потушили пламя. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Липецкой области, уничтожен моторный отсек и салон машины по всей площади.

Кстати, работа пожарных попала в объектив видеокамеры. Автор ролика разместил видео в соцсетях. Однако, вместо того, чтобы посочувствовать владельцу машины, комментаторы начали злорадствовать. Мол, сам виноват, поставил иномарку на тротуар.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.

Ночью в Липецке сгорела иномарка.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU