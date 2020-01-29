В Липецке ночью сгорела иномарка
Этой ночью, 29 января, в Липецке случился пожар. Возле дома 27 по проспекту Победы сгорел автомобиль "Hyundai Solaris". Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурному спасателю в 3.50.
На место происшествия выехали пожарные - 1 отделение пожарно-спасательной части. Когда они прибыли по указанному адресы, иномарка уже была полностью охвачена огнем. Спасатели оперативно потушили пламя. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Липецкой области, уничтожен моторный отсек и салон машины по всей площади.
Кстати, работа пожарных попала в объектив видеокамеры. Автор ролика разместил видео в соцсетях. Однако, вместо того, чтобы посочувствовать владельцу машины, комментаторы начали злорадствовать. Мол, сам виноват, поставил иномарку на тротуар.
Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.
Ночью в Липецке сгорела иномарка.vk.com/myregion48
ИСТОЧНИК KP.RU