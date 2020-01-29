2020-01-29T12:09:51+03:00
Общество

Липецкие предприниматели заплатят миллион за водку без лицензии

Сотрудники управления потребрынка нашли в киоске и закусочной Липецка контрафактный алкоголь
Юлия КЛЮЕВА
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Липецкие предприниматели заплатят миллион за водку без лицензииЛипецкие предприниматели заплатят миллион за водку без лицензииФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Арбитражный суд Липецкой области с двумя заявлениями обратились представители регионального Управления потребительного рынка. Они просили привлечь индивидуальных предпринимателей к административной ответственности по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ "Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии".

В январе прошлого года сотрудники управления выявили киоск, где торгуют алкоголем без лицензии. Они пришли к торговой точке по улице 40 лет Октября в Липецке и изъяли 12 бутылок водки. В тот же месяц аналогичная история произошла в закусочной на площади Металлургов. Там сотрудники управления обнаружили 21 бутылку водки - контрафакт.

Как сообщили в пресс-службе суда накануне, 28 января, предпринимателей привлекли к ответственности. Каждому придется выплатить штраф по 500 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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