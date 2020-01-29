Под Липецком поймали браконьера с убитым лосем на 400 000 рублей

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:31:06+03:00

Мужчине грозит от 3 до 5 лет тюрьмы

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Крупного лесного зверя убили недалеко от села Каликино Добровского района Липецкой области. Там сотрудники охотнадзора задержали «по горячим следам» браконьера, в машине которого нашли тушу застреленного лося. Но разрешение на добычу лосей в этих лесах не выдавалось.

Браконьера передали сотрудникам «Чаплыгинеского» отдела полиции. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, уголовное дело возбудили по части 2 статьи 258 – незаконная охота.

Ущерб государству от убитого лося оценили в 400 000 рублей, что является крупным размером. Полиции еще предстоит выяснить, законно ли браконьер владеет огнестрельным оружием. А пока за незаконную охоту мужчине грозит от 3 до 5 лет. Также придется возместить весь материальный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU