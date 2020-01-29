2020-01-29T14:31:06+03:00
Происшествия

Под Липецком поймали браконьера с убитым лосем на 400 000 рублей

Мужчине грозит от 3 до 5 лет тюрьмы
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Крупного лесного зверя убили недалеко от села Каликино Добровского района Липецкой области. Там сотрудники охотнадзора задержали «по горячим следам» браконьера, в машине которого нашли тушу застреленного лося. Но разрешение на добычу лосей в этих лесах не выдавалось.

Браконьера передали сотрудникам «Чаплыгинеского» отдела полиции. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, уголовное дело возбудили по части 2 статьи 258 – незаконная охота.

Ущерб государству от убитого лося оценили в 400 000 рублей, что является крупным размером. Полиции еще предстоит выяснить, законно ли браконьер владеет огнестрельным оружием. А пока за незаконную охоту мужчине грозит от 3 до 5 лет. Также придется возместить весь материальный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДТП с тремя машинами в Липецке пострадал водитель с ребенком
В администрации развеяли слухи про завод с нелегальными китайцами под Липецком
К 75-летию Победы дома в Липецке украсят граффити
В Липецке внук закрыл бабушку на балконе – пришлось вызывать спасателей и скорую
Игорь Артамонов побывал в гостях у многодетной семьи Ефановых
В Липецке задержали нелегальных иностранных рабочих из Китая
В Липецке мошенники обманывают курьеров интернет-магазинов, разыгрывая спектакль с переодеванием
Школу под Липецком оштрафовали за патроны к «Маузеру» в музее
Под Липецком поймали браконьера с убитым лосем на 400 000 рублей
От горожан ждут предложений в проект нового Устава Липецка
Липецкие предприниматели заплатят миллион за водку без лицензии
Игорь Артамонов встретился с министром строительства и ЖКХ России
В Липецке ночью сгорела иномарка
В ночь на четверг несколько районов под Липецком останутся без воды
Массовое ДТП в Липецке: на Ферросплавной столкнулись 4 машины
В Липецкой области более 50% аптек не смогут продавать лекарства с 1 июля