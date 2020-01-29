Школу под Липецком оштрафовали за патроны к «Маузеру» в музее

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:51:21+03:00

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В Липецкой области под административную статью о «нарушении правил коллекционирования оружия» попала средняя школа имени А.М. Селищева в селе Волово. Как оказалось, в школьном музее хранились 16 патронов к немецкому «Маузеру», калибра 7,92 мм. Эти патроны относятся к категории боеприпасов.

Как пояснили в пресс-службе областной прокуратуры, коллекционировать любое оружие и патроны к нему юридическим и физическим можно только при получении соответствующей лицензии.

Но, как показала проверка прокуратуры Воловского района, у школьного музея лицензии на боеприпасы не оказалось. В итоге в отношении учреждения возбудили административное дело по части 5 статьи 20.8 КоАП. На основании акта среднюю школу оштрафовали на 10 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU