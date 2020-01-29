2020-01-29T15:09:32+03:00
Происшествия

В Липецке мошенники обманывают курьеров интернет-магазинов, разыгрывая спектакль с переодеванием

Покупатель дорогой техники представляется директором ресторана
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке появилась новая схема мошенничества, которая направлена на курьеров службы доставки товаров с интеренет-магазинов. Сама схема простая, но включает в себя целое театральное представление с переодеванием.

Аферисты заказывают через интернет дорогую технику, в данных помечают, что лицо юридическое и указывают адрес какого-нибудь кафе или ресторана в Липецке. На адресе курьера встречает заранее переодетый мужчина с бейджиком, который представляется охранником ресторана.

Доставщика провожают к вип-столику, где сидит якобы владелец этого заведения. Представительный мужчина рассказывает о своем бизнесе, а затем забирает коробку с товаром, уходит «в бухгалтерию за документами» и больше не возвращается. Оставшись один за столиком, курьер вскоре понимает, что его обманули, а заказчик никакого отношения к ресторану не имеет. Посыльный остается без товара и без денег.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, в новом году уже зарегистрировали два таких случая, жертвами стали доставщики службы «Dimex». Общая сумма ущерба на данный момент 300 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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