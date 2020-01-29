2020-01-29T16:42:43+03:00
Общество

В Липецке задержали нелегальных иностранных рабочих из Китая

Иностранцев задержали в селе Кулешовка
Лия МУРАДЬЯН
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Нелегалов из Китая задержали в ЛипецкеНелегалов из Китая задержали в ЛипецкеФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
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В минувший вторник, 28 января, в Липецкой области в ходе специальных мероприятий полиции задержали нелегальных иностранцев. Иностранных рабочих нашли на территории села Кулешовка в Липецком районе.

Как пояснила «КП-Липецк» врио начальника пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова, всего сотрудники УВМ проверили 11 иностранных граждан, 8 из них жили и работали на территории Липецкой области без нарушений, у троих разрешающих документов не оказалось.

Выяснилось, что легальными были все граждане Узбекистана, а вот трое нарушителей прибыли из Китая. Документы китайцев сейчас проверяют. Регистрации именно на территории нашего региона у них нет, легально ли они находятся в Российской Федерации в целом, еще предстоит выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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